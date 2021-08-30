Паралімпіада-2020: Україна здобула уже 47 медалей

Деталі

Так, українець Віктор Дідух виборов 45-у медаль - "срібло" у настільному тенісі (клас 8), поступившись у чотирьох сетах китайцю Чжао Шуаю.

Українка Ірина Щетник завоювала 46-у нагороду Паралімпіади у Токіо для України - "бронзу" у стрільбі з пневматичної гвинтівки 10 м (клас SH1).

У стрільбі з пневматичної гвинтівки 10 м (клас SH1) "срібло" взяв Андрій Дорошенко - 47-а медаль, поступившись представнику Китаю Донгу Чао.

Доповнення

Таким чином, Україна забезпечила собі наразі 4-у сходинку у медальному заліку (за кількістю) з 47 медалями Паралімпіади - 2020: 11 золотих, 24 срібних, 12 бронзових.