Паралимпиада-2020: Украина получила уже 47 медалей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина получила уже 47 медалей на Паралимпийских Играх - 2020 в Токио, сообщает УНН.
Детали
Так, украинец Виктор Дидух завоевал сорок пятую медаль - "серебро" в настольном теннисе (класс 8), уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю.
Украинка Ирина Щетник завоевала сорок шестую награду Паралимпиады в Токио для Украины - "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки 10 м (класс SH1).
В стрельбе из пневматической винтовки 10 м (класс SH1) "серебро" взял Андрей Дорошенко - сорок седьмая медаль, уступив представителю Китая Донгу Чао.
Дополнение
Таким образом, Украина обеспечила себе пока четвёртое место в медальном зачете (по количеству) с 47 медалями Паралимпиады - 2020: 11 золотых, 24 серебряных, 12 бронзовых.