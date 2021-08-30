Кількість вакцинованих від COVID-19 за добу в Україні впала до 41 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 3,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 8,9 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 41 тисячу, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"41 477 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 29 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані - 28 157 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення; 354 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 931 640 щеплень.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.