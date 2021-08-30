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Число вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 41 тысячи

Число вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 41 тысячи

Киев  •  УНН

 • 17122 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 8,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 41 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"41 477 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 29 августа 2021 года. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы - 28 157 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали: 304 мобильные бригады, 1100 пунктов прививки; 354 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу - 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 931 640 прививок.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

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