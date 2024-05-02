Російські війська обстріляли дев'ять громад Сумщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 9 населених пунктів у Сумській області з артилерії, мінометів, безпілотників та авіаударів, спричинивши 215 вибухів 2 травня.
2 травня російські війська здійснили 40 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів. Під обстрілами були дев'ять громад області. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- По території Миколаївської громади військові РФ били мінометом (15 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада — здійснено обстріл мінометом (10 вибухів), атаку FPV-дронами (3 вибухи).
- По Середино-Будській громаді вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів), здійснили пуски ракет НАР з літака (4 вибухи) і атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання вибухівки з безпілотника (2 вибухи), атаку FPV-дронів (4 вибухи), артобстріли (33 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), з танку (5 вибухів).
- Миропільська громада: відбулися артилерійські обстріли (49 вибухів) та атака FPV-дронів (5 вибухів).
- По Білопільській громаді військові РФ вдарили гранатометами (10 вибухів), мінометами (13 вибухів), артилерією (6 вибухів).
- Новослобідська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).
- Есманьська громада: 6 мін скинули армійці РФ на територію громади.
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