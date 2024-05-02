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Російські війська обстріляли дев'ять громад Сумщини

Російські війська обстріляли дев'ять громад Сумщини

Київ • УНН

 • 83195 перегляди

Російські війська обстріляли 9 населених пунктів у Сумській області з артилерії, мінометів, безпілотників та авіаударів, спричинивши 215 вибухів 2 травня.

2 травня російські війська здійснили 40 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів. Під обстрілами були дев'ять громад області. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

  • По території Миколаївської громади військові РФ били мінометом (15 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).
  • Краснопільська громада — здійснено обстріл мінометом (10 вибухів), атаку FPV-дронами (3 вибухи).
  • По Середино-Будській громаді вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів), здійснили пуски ракет НАР з літака (4 вибухи) і атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: зафіксовано скидання вибухівки з безпілотника (2 вибухи), атаку FPV-дронів (4 вибухи), артобстріли (33 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), з танку (5 вибухів).
  • Миропільська громада: відбулися артилерійські обстріли (49 вибухів) та атака FPV-дронів (5 вибухів).
  • По Білопільській громаді військові РФ вдарили гранатометами (10 вибухів), мінометами (13 вибухів), артилерією (6 вибухів).
  • Новослобідська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).
  • Есманьська громада: 6 мін скинули армійці РФ на територію громади.

Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ02.05.24, 15:05 • 20511 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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