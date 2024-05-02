Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина
Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак
В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов
Популярные
Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины
Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и авиаударов, вызвав 215 взрывов 2 мая.
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года
Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня
На фабрике искусственного камня на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, площадь горения составила 2 500 квадратных метров, есть угроза обвала крыши, а наличие людей внутри здания выясняется.
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина
Во время обстрела села Новоосиново Купянского района на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.
Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия
Президент Зеленский поручил чиновникам работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия в Украину для ее солдат.
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе
В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов, а в оккупированном Бердянске произошел взрыв и последующий пожар.
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак
Руководство россии работает над тем, чтобы сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, сотрудничая со странами, политиками, СМИ и распространяя фейковые нарративы, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.
В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"
В оккупированном Бердянске произошел взрыв с последующим пожаром, хотя оккупанты утверждают, что это просто "горит камыш".
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП
Украина делает все возможное для обеспечения участия Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, поскольку присутствие Китая имеет решающее значение для достижения справедливого и длительного мира, основанного на территориальной целостности, суверенитете Украины и возвращении всех заключенных и депортированных детей.
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов
Одесская область срочно нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российских ракетных атак, заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.