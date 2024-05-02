Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Враг наиболее активно использует свои диверсионно-разведывательные группы на Сумщине. На Черниговщине и Харьковщине их активность уменьшилась. Об этом во время брифинга рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина. Ранее была активность вражеских ДРГ и по Харьковской области, но за последнее время эта активность снизилась. По Черниговщине также активность вражеских ДРГ не фиксируется. Сумская область остается для них приоритетной, потому что фактически по несколько вражеских ДРГ в течение недели разоблачается - сказал Демченко.

Напомним,

Сейчас Сумщина фактически остается тем направлением, на котором враг активно проводит свою диверсионную деятельность. Вражеские ДРГ разоблачают не ежедневно, но с определенной периодичностью.