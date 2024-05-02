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Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ

Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ

Київ • УНН

 • 20511 перегляди

Сумська область залишається найбільш активним районом, де ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Ворог найбільш активно використовує свої диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині. На Чернігівщині та Харківщині їх активність зменшилася. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність ворожих ДРГ і по Харківській області, але за останній час ця активність знизилася. По Чернігівщині також активність ворожих ДРГ не фіксується. Сумська область залишається для них пріоритетною, бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викривається

- сказав Демченко.

Нагадаємо

Наразі Сумщина фактично залишається тим напрямком, на якому ворог найактивніше проводить свою диверсійну діяльність. Ворожі ДРГ викривають не щоденно, але з певною періодичністю.

Павло Башинський

Павло Башинський

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derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
chernihivska-oblastЧернігівська область
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