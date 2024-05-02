Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ

Ворог найбільш активно використовує свої диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині. На Чернігівщині та Харківщині їх активність зменшилася. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

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Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність ворожих ДРГ і по Харківській області, але за останній час ця активність знизилася. По Чернігівщині також активність ворожих ДРГ не фіксується. Сумська область залишається для них пріоритетною, бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викривається