У Японії знову виявили забруднювач у вакцині Moderna
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Забруднювач був виявлений у вакцині від COVID-19 від Moderna у неділю в префектурі Гумма в Японії, недалеко від Токіо. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Крихітну чорну речовину було виявлено у флаконі з вакциною Moderna, що спонукало префектуру призупинити щеплення вакцинами з партії, з якої був флакон.
У суботу міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що двоє людей померли після щеплення вакциною Moderna, яка була серед безлічі партій, використання яких пізніше було припинено після виявлення забруднювача.
Уряд країни заявив, що не було виявлено жодних проблем з безпекою або ефективністю і що припинення використання було запобіжним засобом. Причини смерті з'ясовуються.
Moderna і іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка розливає вакцини Moderna у пляшки для ринків, відмінних від США, заявляли, що забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній Rovi.
Забруднювачі також були виявлені в вакцині Moderna у південній префектурі Японії Окінава.
Доповнення
Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що в партії з 565 400 дозами вакцини від Moderna виявили сторонні домішки. Компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, повідомила, що Moderna перестала постачати ще 1,63 млн доз препаратів з міркувань обережності. Немає жодних деталей про те, які сторонні домішки виявили в дозах, в компанії назвали їх твердими частинками.
Забруднення пов'язують з проблемою на виробничій лінії в Іспанії. Міністерство охорони здоров'я опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити, чи немає у них такої вакцини.