В Японии снова обнаружили загрязнитель в вакцине Moderna
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Загрязнитель был обнаружен в вакцине против COVID-19 от Moderna в воскресенье в префектуре Гумма в Японии, недалеко от Токио. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Крошечное черное вещество было обнаружено во флаконе с вакциной Moderna, что побудило префектуру приостановить прививки вакцинами из партии, из которой был флакон.
В субботу министерство здравоохранения Японии заявило, что два человека умерли после прививки вакциной Moderna, которая была среди множества партий, использование которых позже было прекращено после обнаружения загрязнителя.
Правительство страны заявило, что не было обнаружено никаких проблем с безопасностью или эффективностью и прекращение использования было мерой предосторожности. Причины смерти выясняются.
Moderna и испанская фармацевтическая компания Rovi, которая разливает вакцины Moderna в бутылки для рынков, отличных от США, заявляли, что загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий Rovi.
Загрязнители также были обнаружены в вакцине Moderna в южной префектуре Японии Окинава.
Дополнение
Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в партии с 565 400 дозами вакцины от Moderna обнаружили посторонние примеси. Компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением вакцины в Японии, сообщила, что Moderna остановила поставки еще 1,63 млн доз препаратов из-за соображений предосторожности. Нет никаких деталей о том, какие посторонние примеси обнаружили в дозах, в компании назвали их твёрдыми частицами.
Загрязнение связывают с проблемой на производственной линии в Испании. Министерство здравоохранения опубликовало номера партий, чтобы люди могли проверить, нет ли у них такой вакцины.