Дмитро Кулеба обговорив українську ППО з міністром оборони Польщі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським посилення протиповітряної оборони України, шлях України до ЄС та мирну формулу президента Зеленського.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, передає УНН.
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Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах. Ми також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Зеленського
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