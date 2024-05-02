Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.