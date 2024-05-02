Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
polshaПольша
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  75800 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  79589 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  93725 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  100516 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106051 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125442 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124543 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119090 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115021 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101860 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

  •  1661 просмотра
Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

  •  2230 просмотра
Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

  •  4465 просмотра
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

  •  5503 просмотра
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

  •  5482 просмотра
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

  •  7227 просмотра
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

  •  7201 просмотра
Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

  •  9710 просмотра
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

  •  8581 просмотра
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

  •  9550 просмотра

Популярные

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

  •  58264 просмотра
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

  •  74634 просмотра
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

  •  79326 просмотра
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

  •  32118 просмотра
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

  •  76047 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  202055 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  212628 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  225388 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  247846 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  277520 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  276282 просмотра

Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление противовоздушной обороны Украины, путь Украины в ЕС и мирную формулу президента Зеленского.

Война •   •  1661 просмотра
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Первым соперником Украины в группе B олимпийского футбольного турнира 2024 года станет Ирак, который обеспечил себе место в группе, победив Индонезию со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Азии среди молодежных сборных U-23.

спорт •   •  2230 просмотра
Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Зеленский обсудил вопросы защиты энергетического сектора Украины от конкретных угроз, объединение усилий для защиты объектов и обеспечения электроэнергией, а также подготовку к следующему отопительному сезону.

Война •   •  4465 просмотра
Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и авиаударов, вызвав 215 взрывов 2 мая.

Общество •   •  5503 просмотра
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.

спорт •   •  5482 просмотра
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

На фабрике искусственного камня на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, площадь горения составила 2 500 квадратных метров, есть угроза обвала крыши, а наличие людей внутри здания выясняется.

Общество •   •  7227 просмотра
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Во время обстрела села Новоосиново Купянского района на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.

Война •   •  7201 просмотра
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Президент Зеленский поручил чиновникам работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия в Украину для ее солдат.

Война •   •  9710 просмотра
Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов, а в оккупированном Бердянске произошел взрыв и последующий пожар.

Война •   •  8581 просмотра
Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак

Руководство россии работает над тем, чтобы сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, сотрудничая со странами, политиками, СМИ и распространяя фейковые нарративы, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

политика •   •  9550 просмотра
Руководство рф поставило задачу любым способом сорвать Саммит мира в Швейцарии - Ермак