В Україні вже майже 2,285 млн випадків COVID-19, за добу - 749

КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже майже 2,285 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 серпня, - близько 750, значне зменшення проти показника днем раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому майже 600 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.