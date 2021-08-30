В Україні вже майже 2,285 млн випадків COVID-19, за добу - 749
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже майже 2,285 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 серпня, - близько 750, значне зменшення проти показника днем раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому майже 600 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 583 особи;
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- летальних випадків – 18;
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- одужало – 291 особа.
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- протестовано: методом ПЛР – 9 617 осіб, методом ІФА – 1 650 осіб, експрес-тестами – 7 391 особа.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 284 940 осіб;
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- одужало – 2 206 683 особи;
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- летальних випадків – 53 738;
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- проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 55, медпрацівників – 6.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 148 випадків;
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- Вінницька область – 32 випадки;
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- Волинська область – 15 випадків;
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- Дніпропетровська область – 72 випадки;
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- Донецька область – 8 випадків;
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- Житомирська область – 43 випадки;
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- Закарпатська – 0 випадків;
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- Запорізька область – 35 випадків;
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- Івано-Франківська область – 7 випадків;
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- Київська область – 26 випадків;
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- Кіровоградська область – 14 випадків;
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- Луганська область – 23 випадки;
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- Львівська область – 36 випадків;
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- Миколаївська область – 25 випадків;
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- Одеська область – 49 випадків;
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- Полтавська область – 5 випадків;
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- Рівненська область – 4 випадки;
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- Сумська область – 13 випадків;
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- Тернопільська область – 48 випадків;
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- Харківська область – 38 випадків;
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- Херсонська область – 18 випадків;
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- Хмельницька область – 5 випадків;
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- Черкаська область – 1 випадок;
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- Чернівецька область – 74 випадки;
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- Чернігівська область – 10 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.