В Украине уже почти 2,285 млн случаев COVID-19, за сутки - 749

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже почти 2,285 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 августа, - около 750, значительное уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом почти 600 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.