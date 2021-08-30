В Украине уже почти 2,285 млн случаев COVID-19, за сутки - 749
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже почти 2,285 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 августа, - около 750, значительное уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом почти 600 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 29 августа 2021 года в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 583 человека;
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- летальных исходов - 18;
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- выздоровели - 291 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 9617 человек, методом ИФА - 1650 человек, экспресс-тестами - 7391 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 284 940 человек;
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- выздоровели - 2 206 683 лица;
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- летальных исходов - 53 738;
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- проведено ПЦР-тестов - 11 958 965.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 55, медработников - 6.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 148 случаев;
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- Винницкая область - 32 случая;
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- Волынская область - 15 случаев;
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- Днепропетровская область - 72 случая;
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- Донецкая область - 8 случаев;
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- Житомирская область - 43 случая;
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- Закарпатская - 0 случаев;
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- Запорожская область - 35 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 7 случаев;
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- Киевская область - 26 случаев;
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- Кировоградская область - 14 случаев;
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- Луганская область - 23 случая;
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- Львовская область - 36 случаев;
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- Николаевская область - 25 случаев;
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- Одесская область - 49 случаев;
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- Полтавская область - 5 случаев;
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- Ровенская область - 4 случая;
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- Сумская область - 13 случаев;
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- Тернопольская область - 48 случаев;
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- Харьковская область - 38 случаев;
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- Херсонская область - 18 случаев;
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- Хмельницкая область - 5 случаев;
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- Черкасская область - 1 случай;
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- Черновицкая область - 74 случая;
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- Черниговская область - 10 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.