Штат Австралії восени очікує на рекордну кількість госпіталізацій з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через щоденне зростання кількості хворих на коронавірус в австралійському штаті Новий Південний Уельс на пік госпіталізацій очікують у жовтні. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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Прем’єр-міністр штату Новий Південний Вельс Гледіс Бережіклян заявила, що найгірший час для відділень інтенсивної терапії буде в жовтні.
Наразі у лікарні штату з COVID-19 перебуває 840 осіб, 137 з яких у відділенні інтенсивної терапії, 48 потребують вентиляції.
У понеділок відомо про 1290 нових випадків зараження та чотири смерті. Кількість померлих від коронавірусу в Австралії становить 1003. Сьогодні у всій країні було зареєстровано рекордних 1375 випадків COVID-19.
За даними уряду, в Австралії трохи більше ніж 33% людей віком від 16 років ввели дві дози вакцини.
Нагадаємо
На тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги.
Локдаун у Сіднеї подовжено на весь вересень. Із п’ятниці введено суворіші обмеження, зокрема комендантську годину і обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі.