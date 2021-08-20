Сідней вводить комендантську годину в найбільш постраждалих від COVID-19 районах

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17 березня, 19:38 • 105988 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139764 перегляди

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17 березня, 13:49 • 165876 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162514 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182822 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159619 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Локдаун у найбільшому місті Австралії - Сіднеї - подовжено на весь вересень, і з п'ятниці введені більш жорсткі обмеження, включаючи комендантську годину і обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ізоляція Сіднея повинна була закінчитися 28 серпня, але уряд штату оголосив, що вона триватиме до 30 вересня.

Комендантська година діятиме з 21:00 до 17:00 з понеділка, 23 серпня, у найбільш постраждалих передмістях Сіднея.

Носіння масок стане обов'язковим у всьому штаті поза домом.

Доповнення

Четвертий день поспіль у штаті Новий Південний Уельс кількість щоденних випадків COVID-19 перевищує 600: за останні 24 години зареєстровано 642 випадки зараження.

Найбільше місто Австралії було на локдауні з 26 червня, через 10 днів після того, як у Сіднеї був вперше виявлений "Дельта"-варіант коронавірусу.

Відтоді 65 осіб померли від коронавірусу в Новому Південному Уельсі, у тому числі чотири за останню добу.

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