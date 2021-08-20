Сідней вводить комендантську годину в найбільш постраждалих від COVID-19 районах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Локдаун у найбільшому місті Австралії - Сіднеї - подовжено на весь вересень, і з п'ятниці введені більш жорсткі обмеження, включаючи комендантську годину і обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ізоляція Сіднея повинна була закінчитися 28 серпня, але уряд штату оголосив, що вона триватиме до 30 вересня.
Комендантська година діятиме з 21:00 до 17:00 з понеділка, 23 серпня, у найбільш постраждалих передмістях Сіднея.
Носіння масок стане обов'язковим у всьому штаті поза домом.
Доповнення
Четвертий день поспіль у штаті Новий Південний Уельс кількість щоденних випадків COVID-19 перевищує 600: за останні 24 години зареєстровано 642 випадки зараження.
Найбільше місто Австралії було на локдауні з 26 червня, через 10 днів після того, як у Сіднеї був вперше виявлений "Дельта"-варіант коронавірусу.
Відтоді 65 осіб померли від коронавірусу в Новому Південному Уельсі, у тому числі чотири за останню добу.