Сидней вводит комендантский час в наиболее пострадавших от COVID-19 районах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Локдаун в крупнейшем городе Австралии - Сиднее - продлен на весь сентябрь, и с пятницы введены более жесткие ограничения, включая комендантский час и обязательное ношение масок на открытом воздухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Изоляция Сиднея должна была закончиться 28 августа, но правительство штата объявило, что она продлится до 30 сентября.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 17:00 с понедельника, 23 августа, в наиболее пострадавших пригородах Сиднея.
Ношение масок станет обязательным во всем штате вне дома.
Дополнение
Четвертый день подряд в штате Новый Южный Уэльс количество ежедневных случаев COVID-19 превышает 600: за последние 24 часа зарегистрировано 642 случая заражения.
Крупнейший город Австралии был на локдауне с 26 июня, через 10 дней после того, как в Сиднее был впервые обнаружен "Дельта"-вариант коронавируса.
С тех пор 65 человек умерли от коронавируса в Новом Южном Уэльсе, в том числе четыре за последние сутки.