У Сіднеї новий антирекорд хворих на COVID-19: біля лікарень встановили намети
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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У штаті Новий Південний Уельс, столиці Сіднея, протягом останньої доби зареєстровали 1029 нових випадків зараження коронавірусом, що перевищує попередній рекорд — 919.
Унаслідок стрімкого зростання кількості пацієнтів із COVID-19 біля лікарень Сіднея Вестмід і Блектаун встановили намети, в яких обстежуватимуть людей та братимуть у них зразки для аналізів.
Зі 116 людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії в Новому Південному Уельсі, 102 — не мають щеплень. Окрім цього, повідомили про 3 нові випадки смерті. Загалом внаслідок останнього спалаху померло 79 осіб.
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