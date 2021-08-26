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У Сіднеї новий антирекорд хворих на COVID-19: біля лікарень встановили намети

У Сіднеї новий антирекорд хворих на COVID-19: біля лікарень встановили намети

Київ • УНН

 • 17381 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної допомоги. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

У штаті Новий Південний Уельс, столиці Сіднея, протягом останньої доби зареєстровали 1029 нових випадків зараження коронавірусом, що перевищує попередній рекорд — 919.

Унаслідок стрімкого зростання кількості пацієнтів із COVID-19 біля лікарень Сіднея Вестмід і Блектаун встановили намети, в яких обстежуватимуть людей та братимуть у них зразки для аналізів.

Зі 116 людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії в Новому Південному Уельсі, 102 — не мають щеплень. Окрім цього, повідомили про 3 нові випадки смерті. Загалом внаслідок останнього спалаху померло 79 осіб.

Нагадаємо

У серпні влада Австралії посилила карантинні обмеження: громадянам країни заборонили покидати її територію без поважної причини.

У Мельбурні тисячі людей вийшли на мітинг проти ізоляції. 

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