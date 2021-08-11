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Австралія посилила правила, які забороняють покидати країну громадянам через COVID-19

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Влада Австралії посилила правило, яке забороняє громадянам залишати її територію без поважної причини. Воно діє з весни минулого року, але якщо раніше не поширювалося на австралійців, які більшу частину часу живуть за кордоном, то тепер і вони, приїхавши на батьківщину, підпадуть під заборону на виїзд, повідомив австралійський ABC News, передає УНН.

Деталі

Про те, що виключення про громадян Австралії, які проживають за кордоном, було прибрано з карантинних приписів, стало відомо минулого тижня. Нове правило вступило в силу 11 серпня. ABC News повідомив, що зміна “непомітно” була прийнята в парламенті і формально про неї не оголошували. За даними порталу, багатьох вона застала зненацька.

Згідно з діючими правилами, австралійці повинні запитувати дозвіл на виїзд з країни. Поважними причинами для цього вважаються поїздки по роботі, для отримання невідкладної медичної допомоги або які здійснюються в національних інтересах. Також дозвіл можуть надати тим, хто їде по “вагомим причинам” і не має наміру повертатися протягом трьох місяців або довше.

Доповнення

В Австралії під час пандемії виявили 37 372 випадки зараження коронавірусом, 944 людини померли.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні зафіксували 36 630 випадків захворювання, жертвами стали 940 осіб.

Наприкінці червня у штаті Новий Південний Вельс, де знаходиться Сідней, влада ввела двотижневий локдаун. Жителі могли залишати будинки для купівлі товарів першої необхідності, отримання медичної допомоги, відвідування навчання або роботи, фізичних вправ на відкритому повітрі, а також для вакцинації.

Але ситуація з захворюваністю дельта-штамом вірусу продовжила погіршуватися, і через місяць прем’єр-міністр штату Гледіс Береджіклян назвала стан справ надзвичайним. Локдаун на цьому фоні продовжили до 30 липня.

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