Мітинги проти ізоляції в Австралії: в Мельбурні відбулися сутички протестувальників з поліцією

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Протести в Мельбурні відбулися після того, як прем’єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс оголосив, що ізоляція в Мельбурні буде поширена на весь штат. У суботу в штаті зареєстрували 77 нових випадків коронавірусу.

Понад 700 додаткових поліцейських штату Вікторія були задіяні для стримування протесту проти ізоляції. Публічні збори в Вікторії заборонені, оскільки штат намагається стримати зростання кількості випадків коронавірусу.

Багато учасників були без масок, коли вони марширували через центральний діловий район Мельбурна від парламенту до станції Фліндерс-стріт, в присутності великої кількості поліцейських, що вишикувалися вздовж вулиць.

Головний комісар міста заявив, що п’ятьом людям були пред’явлені звинувачення ще до початку протесту, і попередив, що всі затримані учасники протесту будуть оштрафовані на 5 500 доларів США.

Thousands of protesters in Melbourne @theage pic.twitter.com/wgaYUyDZgW

У Сіднеї поліція направила понад 1 500 додаткових офіцерів і видала накази, які забороняють таксі возити пасажирів в центральний діловий район до 15:00 в суботу. Потяги метро не зупинялися на станціях в центрі міста.

Таксі, служби спільного проїзду і пасажирські служби, які не виконали вимогу, ризикували отримати максимальний штраф в розмірі 500 тисяч доларів США.

Більше 2 тисяч демонстрантів зібралися в Ботанічному саду Брісбена перед запланованим маршем по місту.

Подія була в основному мирною, в порівнянні із зіткненнями в Сіднеї і Мельбурні.

В інших містах, наприклад в Дарвіні, мітинг забрав менше людей.