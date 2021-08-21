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Митинги против изоляции в Австралии: в Мельбурне произошли столкновения протестующих с полицией

Киев  •  УНН

 • 28715 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, из-за чего, демонстрация в центральном деловом районе города переросла в насилие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Протесты в Мельбурне произошли после того, как премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс объявил, что изоляция в Мельбурне будет распространена на весь штат. В субботу в штате зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса.

Более 700 дополнительных полицейских штата Виктория были задействованы для сдерживания протеста против изоляции. Публичные собрания в Виктории запрещены, поскольку штат пытается сдержать рост количества случаев коронавируса.

Многие участники были без масок, когда они маршировали через центральный деловой район Мельбурна от парламента до станции Флиндерс-стрит, в присутствии большого количества полицейских, выстроившихся вдоль улиц.

Главный комиссар города заявил, что пяти людям были предъявлены обвинения еще до начала протеста, и предупредил, что все задержанные протестующие будут оштрафованы на 5 500 долларов США.

Thousands of protesters in Melbourne @theage pic.twitter.com/wgaYUyDZgW

— Rachael Dexter (@rachael_dexter) August 21, 2021

В Сиднее полиция направила более 1 500 дополнительных офицеров и выдала приказы, запрещающие такси возить пассажиров в центральный деловой район до 15:00 в субботу. Поезда метро не останавливались на станциях в центре города.

Такси, службы совместного проезда и пассажирские службы, не выполнившие требование, рисковали получить максимальный штраф в размере 500 тысяч долларов США.

Более 2 тысяч демонстрантов собрались в Ботаническом саду Брисбена перед запланированным маршем по городу.

Событие было в основном мирным, по сравнению со столкновениями в Сиднее и Мельбурне.

В других городах, например в Дарвине, митинг собрал меньше людей.

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