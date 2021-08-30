Штат Австралии осенью ожидает рекордное количество госпитализаций с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Из-за ежедневного роста количества больных коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс пик госпитализаций ожидают в октябре. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.
Детали
Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян заявила, что худшее время для отделений интенсивной терапии будет в октябре.
Сейчас в больнице штата с COVID-19 находится 840 человек, 137 из которых в отделении интенсивной терапии, 48 нужна вентиляция.
В понедельник известно о 1290 новых случаев заражения и четыре смерти. Число умерших от коронавируса в Австралии составляет 1003. Сегодня по всей стране было зарегистрировано рекордных 1375 случаев COVID-19.
По данным правительства, в Австралии немного больше 33% людей в возрасте от 16 лет ввели две дозы вакцины.
Напомним
На фоне стремительного распространения коронавируса около двух больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной помощи.
Локдаун в Сиднее продлен на весь сентябрь. С пятницы введены строгие ограничения, в частности комендантский час и обязательное ношение масок на открытом воздухе.