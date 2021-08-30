Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на 8:15 понеділка, 30 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі рух був ускладнений на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Голосіївському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Героїв Сталінграда.
Також рух був ускладнений на вулицях Богатирській, Полярній, Кирилівській, Бондарській, Вишгородській, Щусєва, Жилянській, Сім’ї Сосніних, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній.
Тим часом, на лівому березі рух був ускладнений на проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича, Броварському, Петра Григоренка, Визволителів, а також на вулицях Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській та на вулицях Радунській і Ентузіастів.
Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Північному, Південному, Дарницькому та мосту Патона. На мосту Метро можна було проїхати вільно.
Доповнення
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