Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 30 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение было затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Голосеевском, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Героев Сталинграда.
Также движение было затруднено на улицах Богатырской, Полярной, Кирилловской, Бондарской, Вышгородской, Щусева, Жилянской, Семьи Сосниных, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной.
Между тем, на левом берегу движение было затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов.
Движение на мостах: сложно было проехать на мостах Северном, Южном, Дарницком и моста Патона. На мосту Метро можно было проехать свободно.
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