The Wall Street Journal: Брюссель планує заборонити вільний в'їзд у ЄС з США через COVID-19

Деталі

Європейські чиновники розглядали цей крок протягом більшої частини останнього місяця, оскільки середній рівень заражень в США зараз вище, ніж у ЄС, зазначає видання.

Тиск з метою виключення США зі списку країн, з яких вільно пускають туристів, посилився ще й тому, що Вашингтон зберігає заборону на європейські поїздки у США без крайньої необхідності. На початку серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен попередила, що ЄС не допустить, щоб відсутність взаємності “затягнулася на тижні”.

Головуюча в ЄС Словенія минулого тижня рекомендувала виключити США і ще п’ять країн зі списку країн, звідки дозволені поїздки, не пов’язані з терміновою необхідністю. Остаточне рішення має бути прийнято в понеділок, 30 серпня.

Список країн ЄС, який переглядається кожні два тижні, не є обов’язковим для держав-членів, але в останні декілька місяців держави Євросоюзу намагаються дотримуватися його, уточнює газета. Деякі країни можуть дозволити в’їзд американських туристів, які пройшли вакцинацію.

Прийняте у червні рішення ЄС дозволити американським мандрівникам вільний в’їзд було обумовлено прагненням відновити відносини після напруженості, яку внесли дії адміністрації президента США Дональда Трампа. Європу для американців відкрили після того, як Брюссель відвідав його наступник Джо Байден.

Доповнення

Згідно зі статистикою Університету Джонса Хопкінса — у США зафіксували майже 38 млн 800 тисяч випадків COVID-19, жертвами стали понад 637 тисяч осіб.