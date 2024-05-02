2 травня: Всесвітній день тунця, Міжнародний день паролів, Чистий четвер

Сьогодні, другого травня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди події, яка присвячена регулюванню риболовного промислу та збереженню рибних ресурсів Світового океану, - Дня тунця, пише УНН.

Подію, яка була започаткована Організацією Об’єднаних Націй. Назвали саме так, тому що тунець є однією з найпопулярніших риб у світі.

За даними ООН, у тунцевій промисловості зайняті майже сто світових держав. Вилов риби потрібний для задоволення потреб консервної та кулінарної галузей. Через надмірні масштаби вилову промислової риби її популяція різко скоротилася, а екологічна проблема набула значного розмаху, поставивши на межу зникнення окремі види тунців.

Тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині - понад 4,5 метра. Найбільший блакитний тунець, коли-небудь спійманий спінінгом, був виловлений біля берегів Канади в 1979 році. Рекордна риба важила 678,5 кг.

У 2012 році в Японії виловлений тунець вагою в 222 кг був проданий за рекордну суму - 1 млн 760 тисяч доларів.

З 2013 року у перший четвер травня відзначається Міжнародний день паролів.

В цей усіх користувачам інтернету пропонують оновити усі свої старі паролі. Нагадувальні акції проводяться у соцмережах.

Більшість людей для різних облікових записів використовує єдиний пароль. Деякі користувачі лінуються придумувати до кожної з них індивідуальний код, дехто просто забуває це робити. Найпопулярнішим у світі паролем є 123456, а найкоротшим – 1.

Любителі серії книг письменниці Джоан Роулінг про хлопчика-чарівника сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня Гаррі Поттера.

Дата святкування обрана не випадково - за змістом твору, саме другого травня 1998 року відбулася фінальна битва за чарівний світ Гогворста. Головний герой переміг Того-Кого-Не-Можна-Називати.

Також сьогодні відбувається заходи з нагоди Міжнародного дня поінформованості про цингу.

Захворювання на цингу викликає недостатність в організмі вітаміну С. Головною ознакою цинги є кровоточиві ясна. Хвороба призводить до порушення синтезу колагену, через що тканина стає м’якою, а хрящі руйнуються. У результаті блокується діяльність головного мозку та виникають гормональні патології.

У Європі перші симптоми цинги були описані ще в добу хрестових походів, проте це захворювання стало справжньою бідою для моряків та колонізаторів, які були змушені проводити тижні на кораблях у відкритому морі. За оцінками істориків, жертвами хвороби в епоху великих географічних відкриттів стали близько мільйона моряків.

Не зважаючи на те, що цинга легко піддається лікуванню, а профілактика не потребує особливих зусиль, випадки захворювання все ще констатують у різних частинах світу.

Християни східного обряду сьогодні відзначають важливу подію останнього тижня Великоднього посту – Чистий четвер.

Саме у четвер відбулася Таємна вечеря, під час якої Ісус Христос омив ноги своїм учням, а також передбачив, що один з них його зрадить. Саме так і сталося: під час молитви у Гетсиманському саду Іуда Іскаріот, отримавши 30 срібняків, привів стражників, які схопили Ісуса.

За народними традиціями, в цей день люди починають готувати до Великодня, і в першу чергу займаються прибиранням, миють вікна. До сходу сонця обов’язково треба скупатися, щоб "змити" з себе гріхи, які накопичилися за рік.

Бажано в цей день відвідати службу у церкві.

Заборонено в цей день сваритися, ображатися на когось та ображати інших, святкувати весілля та дні народження.

Іменини сьогодні святкують Борис, Гліб, Михайло, Роман.