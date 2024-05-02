2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Сегодня, второго мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана, - Дня тунца, пишет УНН.

Событие, которое было основано Организацией Объединенных Наций. Назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире.

По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто мировых государств. Вылов рыбы нужен для удовлетворения потребностей консервной и кулинарной отраслей. Из-за чрезмерных масштабов вылова промысловой рыбы ее популяция резко сократилась, а экологическая проблема приобрела значительный размах, поставив на грань исчезновения отдельные виды тунцов.

Тунец может достигать в весе более 680 кг, в длине - более 4,5 метра. Самый большой голубой тунец, когда-либо пойманный спиннингом, был выловлен у берегов Канады в 1979 году. Рекордная рыба весила 678,5 кг.

В 2012 году в Японии выловленный тунец весом в 222 кг был продан за рекордную сумму - 1 млн 760 тысяч долларов.

С 2013 года в первый четверг мая отмечается Международный день паролей.

В этот всех пользователям интернета предлагают обновить все свои старые пароли. Напоминающие акции проводятся в соцсетях.

Большинство людей для разных учетных записей использует единый пароль. Некоторые пользователи ленятся придумывать к каждой из них индивидуальный код, некоторые просто забывают это делать. Самым популярным в мире паролем является 123456, а самым коротким - 1.

Любители серии книг писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике сегодня могут приобщиться к Международному дню Гарри Поттера.

Дата празднования выбрана не случайно - по смыслу произведения, именно второго мая 1998 года состоялась финальная битва за волшебный мир Хогворста. Главный герой победил Того-Кого-Не-Нельзя-Называть.

Также сегодня проходит мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о цинге.

Заболевание цингой вызывает недостаточность в организме витамина С. Главным признаком цинги являются кровоточащие десны. Болезнь приводит к нарушению синтеза коллагена, из-за чего ткань становится мягкой, а хрящи разрушаются. В результате блокируется деятельность головного мозга и возникают гормональные патологии.

В Европе первые симптомы цинги были описаны еще в эпоху крестовых походов, однако это заболевание стало настоящей бедой для моряков и колонизаторов, которые были вынуждены проводить недели на кораблях в открытом море. По оценкам историков, жертвами болезни в эпоху великих географических открытий стали около миллиона моряков.

Несмотря на то, что цинга легко поддается лечению, а профилактика не требует особых усилий, случаи заболевания все еще констатируют в разных частях мира.

Христиане восточного обряда сегодня отмечают важное событие последней недели Пасхального поста - Чистый четверг.

Именно в четверг состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, а также предсказал, что один из них его предаст. Именно так и произошло: во время молитвы в Гефсиманском саду Иуда Искариот, получив 30 сребреников, привел стражников, которые схватили Иисуса.

По народным традициям, в этот день люди начинают готовиться к Пасхе, и в первую очередь занимаются уборкой, моют окна. До восхода солнца обязательно надо искупаться, чтобы "смыть" с себя грехи, которые накопились за год.

Желательно в этот день посетить службу в церкви.

Запрещено в этот день ссориться, обижаться на кого-то и оскорблять других, праздновать свадьбы и дни рождения.

Именины сегодня празднуют Борис, Глеб, Михаил, Роман.