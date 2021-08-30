ЗМІ: по аеропорту Кабула випустили п'ять ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. По міжнародному аеропорту Кабула в Афганістані було випущено п'ять ракет, але вони були перехоплені системою протиракетної оборони. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Як повідомив виданню на правах анонімності один з чиновників, ракети були запущені рано вранці в понеділок по кабульскому часу, хоча неясно, чи всі були збиті системою оборони.
За словами чиновника, початкові звіти не вказали на які-небудь жертви з боку США, але ця інформація може змінитися.
Тим часом, як пише CNN, президент США Джо Байден уже був проінформований про ракетний обстріл кабульського міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, про що заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, президент США був поінформований про те, що в аеропорту "операції продовжуються безперебійно", на тлі того, як наближається термін виведення всіх американських військ з Афганістану - 31 серпня.
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У неділю американські сили нанесли удар з безпілотника в Кабулі по терористові-смертнику, який перебував в автомобілі і мав намір атакувати аеропорт.
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Підрив терориста-смертника в четвер забрав життя десятків афганців і 13 військовослужбовців США.
У суботу президент США Джо Байден заявив, що ситуація на місцях залишається надзвичайно небезпечною і що його військове командування заявило йому, що ще один напад бойовиків досить імовірний протягом наступних 24-36 годин.
Тож, зростає занепокоєння з приводу того, що бойовики "Ісламської держави" будуть продовжувати атакувати аеропорт, оскільки американські війська поспішають евакуювати усіх американських громадян і афганців, які перебувають у групі ризику до 31 серпня.
У минулому офіційні особи попереджали, що бойовики "ІДІЛ-К" хотіли обстріляти аеропорт ракетами. Але у США є досвід протидії таким ракетам, перш за все в Іраку, і вони вже встановили системи протиракетної оборони. "Ми знаємо, що вони ("ІДІЛ-К") хотіли б запустити туди ракету, якщо б могли", - заявив минулого тижня журналістам у Вашингтоні генерал Френк Маккензі, глава Центрального командування ЗС США.