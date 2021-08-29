США у Кабулі нанесли удар по террористу-смертнику
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Офіційний представник США повідомив, що в автомобілі, по якому в неділю був нанесений удар силами США у Кабулі, перебував терорист-смертник, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Автомобіль, який поцілили сили США під час удару в Кабулі у неділю, знаходився поруч з будівлею і в ньому перебував один терорист-смертник", - повідомив CNN офіційний представник США.
Деталі
Залишається неясним, чи призначалася машина для вибуху замінованого автомобіля, чи терорист-смертник використовував її як транспорт.
"Він був завантажений і готовий до дій", - сказав чиновник CNN.
Представник Пентагону повідомив CNN, що, згідно з попередніми повідомленнями, це був удар безпілотного літального апарату по автомобілю, в якому, на їхню думку, було кілька терористів-смертників.
Що було раніше
Раніше у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили, що авіаудар по автомобілю в Кабулі усунув "неминучу загрозу "ІДІЛ-К" міжнародному аеропорту ім. Хаміда Карзая".
Доповнення
Як повідомляло АР, президент Джо Байден пообіцяв в суботу продовжувати наносити удари з повітря по екстремістському угрупованню, чий терорист-смертник в аеропорту Кабула вбив безліч афганців і 13 американських військовослужбовців. Він попередив, що ще один напад "дуже ймовірний", а Держдепартамент назвав загрозу "конкретною" і "достовірною".