У Пентагоні підтвердили, що США завдали авіаудару по бойовиках "ІД" у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Представник міністерства оборони США заявив, що було завдано оборонного авіаудару по замінованому автомобілі бойовиків "ІД", який планувалося підірвати в аеропорту, з посиланням на CNN повідомляє УНН.
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За словами чиновника, у результаті вибуху було виявлено значну кількість вибухового матеріалу.
Атаку здійснив дрон. За словами чиновника, початкові дані свідчать про відсутність жертв серед цивільного населення.
"Сьогодні збройні сили США завдали безпілотний авіаудар самооборони по автомобілю в Кабулі, усунувши неминучу загрозу "ІД" для міжнародного аеропорту ім. Хаміда Карзая", - повідомив представник CENTCOM, капітан Білл Урбан.
Капітан Урбан продовжив: "Ми впевнені, що успішно вразили ціль. Вторинні вибухи від машини вказали на те, що була значна кількість вибухового матеріалу. Ми оцінюємо ймовірність жертв серед цивільного населення, хоча наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних майбутніх загроз".
Неясно, чи пов'язано це повідомлення з попередніми повідомленнями про ракетний обстріл.
Додамо
За повідомленням Аriana News, у результаті сьогоднішнього авіаудару в Кабулі кількість загиблих наразі становить шість осіб, з них четверо - діти.
Доповнення
Як повідомляло АР, президент Джо Байден пообіцяв в суботу продовжувати наносити удари з повітря по екстремістському угрупованню, чий терорист-смертник в аеропорту Кабула вбив безліч афганців і 13 американських військовослужбовців. Він попередив, що ще один напад "дуже ймовірний", а Держдепартамент назвав загрозу "конкретною" і "достовірною".