США завдали військовий удар в Кабулі по підозрюваних бойовиках "ІД" - Reuters

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"У неділю Сполучені Штати завдали військовий удар по Кабулу", - цитує Reuters двох американських чиновників.

Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що удар був нанесений по підозрюваних бойовиках "ІДІЛ-К".

Неясно, чи пов'язано це з попередніми повідомленнями про ракетний обстріл.

Доповнення

Як пише АР, президент Джо Байден пообіцяв в суботу продовжувати наносити удари з повітря по екстремістському угрупованню, чий терорист-смертник в аеропорту Кабула вбив безліч афганців і 13 американських військовослужбовців. Він попередив, що ще один напад "дуже ймовірний", а Держдепартамент назвав загрозу "конкретною" і "достовірною".

"Цей удар не був останнім, - йдеться в заяві Байдена. - Ми продовжимо відслідковувати будь-яку людину, причетну до цього жахливого нападу, і змушувати їх платити".