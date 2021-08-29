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США в Кабуле нанесли удар по террористу-смертнику

США в Кабуле нанесли удар по террористу-смертнику

Киев  •  УНН

 • 19474 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Официальный представитель США сообщил, что в автомобиле, по которому в воскресенье был нанесен удар силами США в Кабуле, находился террорист-смертник, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата:

"Автомобиль, который стал целью силы США во время удара в Кабуле в воскресенье, находился рядом со зданием и в нем находился один террорист-смертник", - сообщил CNN официальный представитель США.

Детали

Остается неясным, предназначалась ли машина для взрыва заминированного автомобиля, или террорист-смертник использовал ее как транспорт.

"Он был загружен и готов к действиям", - сказал чиновник CNN.

Представитель Пентагона сообщил CNN, что, согласно предварительным сообщениям, это был удар беспилотного летательного аппарата по автомобилю, в котором, по их мнению, было несколько террористов-смертников.

Что было ранее

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что авиаудар по автомобилю в Кабуле устранил "неизбежную угрозу "ИГИЛ-К" международному аэропорту им. Хамида Карзая".

Дополнение

Как сообщало АР, президент Джо Байден пообещал в субботу продолжать наносить удары с воздуха по экстремистской группировке, чей террорист-смертник в аэропорту Кабула убил множество афганцев и 13 американских военнослужащих. Он предупредил, что еще одно нападение "очень вероятно", а Госдепартамент назвал угрозу "конкретной" и "достоверной".

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