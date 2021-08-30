СМИ: по аэропорту Кабула выпустили пять ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но они были перехвачены системой противоракетной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщил изданию на правах анонимности один из чиновников, ракеты были запущены рано утром в понедельник по кабульскому времени, хотя неясно, все ли были сбиты системой обороны.
По словам чиновника, начальные отчеты не указали на какие-либо жертвы со стороны США, но эта информация может измениться.
Между тем, как пишет CNN, президент США Джо Байден уже был проинформирован о ракетном обстреле кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США был проинформирован о том, что в аэропорту "операции продолжаются бесперебойно", на фоне того, как приближается срок вывода всех американских войск из Афганистана - 31 августа.
Ранее
В воскресенье американские силы нанесли удар с беспилотника в Кабуле по террористу-смертнику, который находился в автомобиле и намеревался атаковать аэропорт.
Добавим
Подрыв террориста-смертника в четверг унес жизни десятков афганцев и 13 военнослужащих США.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение последующих 24-36 часов.
Поэтому, растет беспокойство по поводу того, что боевики "Исламского государства" будут продолжать атаковать аэропорт, поскольку американские войска спешат эвакуировать всех американских граждан и афганцев, которые находятся в группе риска, до 31 августа.
В прошлом официальные лица предупреждали, что боевики "ИГИЛ-К" хотели обстрелять аэропорт ракетами. Но у США есть опыт противодействия таким ракетам, прежде всего в Ираке, и они уже установили системы противоракетной обороны. "Мы знаем, что они ("ИГИЛ-К") хотели бы запустить туда ракету, если бы могли", - заявил на прошлой неделе журналистам в Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования ВС США.