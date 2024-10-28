Масована атака дронів: Україна збила 66 із 100 БПЛА за ніч
Київ • УНН
Російські війська атакували Україну сотнею ударних безпілотників з різних напрямків. ППО знищила 66 дронів, 24 втрачено, 4 полетіли до білорусі, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
У ніч на 28 жовтня армія рф атакувала Україну 100 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 66 дронів, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
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За даними ПС ЗСУ, з 19: 00 27 жовтня противник застосував 100 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків курськ, орел, приморсько-ахтарськ – рф.
Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині
Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку рф та білорусі. На жаль, є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України.
Бойова робота триває, додали в ПС ЗСУ.
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