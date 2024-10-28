Массированная атака дронов: Украина сбила 66 из 100 БПЛА за ночь

В ночь на 28 октября армия рф атаковала Украину 100 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 66 дронов, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, с 19:00 27 октября противник применил 100 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений курск, орел, приморско-ахтарск - рф.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Кроме того, 24 российских беспилотника локально потеряно, 4 полетели в направлении рф и беларуси. К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Боевая работа продолжается, добавили в ПС ВСУ.

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