Ексклюзив
13:46 • 8820 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19348 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22052 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24185 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22443 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20810 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18959 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21604 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19447 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17675 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Mars поглинає Pringles: рекордна угода на $36 мільярдів наближається до фінішу

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Компанія Mars отримала попереднє схвалення ЄС на купівлю Kellanova, власника бренду Pringles, за $36 мільярдів. Ця угода об'єднає під одним дахом провідні марки солодощів, снеків і пластівців.

Mars поглинає Pringles: рекордна угода на $36 мільярдів наближається до фінішу

Компанія Mars, виробник M&Ms та Snickers, отримала попереднє "зелене світло" від ЄС для купівлі Kellanova - власника бренду Pringles. Угода на $36 мільярдів об’єднає під одним дахом провідні марки солодощів, снеків і пластівців, пише УНН із посиланням на Reuters.

Mars запропонував 36 мільярдів доларів за придбання виробника Pringles Kellanova (KN) і має намір подолати перешкоду, отримавши безумовне схвалення антимонопольного законодавства Європейського Союзу

- повідомили троє осіб, безпосередньо обізнаних з цим питанням.

Ця масштабна угода об’єднає під одним брендовим дахом всесвітньо відомі M&Ms, Snickers і Whiskas разом із Pringles, Pop-Tarts та Kellogg’s. Американська влада вже схвалила злиття без будь-яких обмежень.

Європейська комісія, яка в червні попереджала, що угода може призвести до підвищення цін і може посилити переговорну силу Mars з роздрібними торговцями, згодом визнала недостатніми правові підстави для вимоги поступок

- повідомили джерела.

Комісія, орган ЄС з питань конкуренції, відмовилася від коментарів, як і Mars та Kellanova. Рішення ЄС щодо угоди має бути ухвалене до 19 грудня.

Згідно з даними NielsenIQ про частку ринку, Mars і Kellanova разом становили б приблизно 12% американської індустрії снеків та цукерок.

Haribo відкликає свої цукерки: у Нідерландах у “Happy Cola F!ZZ” виявили канабіс29.05.25, 16:05 • 3515 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Європейська комісія
Нідерланди