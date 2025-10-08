Mars поглинає Pringles: рекордна угода на $36 мільярдів наближається до фінішу
Київ • УНН
Компанія Mars отримала попереднє схвалення ЄС на купівлю Kellanova, власника бренду Pringles, за $36 мільярдів. Ця угода об'єднає під одним дахом провідні марки солодощів, снеків і пластівців.
Компанія Mars, виробник M&Ms та Snickers, отримала попереднє "зелене світло" від ЄС для купівлі Kellanova - власника бренду Pringles. Угода на $36 мільярдів об’єднає під одним дахом провідні марки солодощів, снеків і пластівців, пише УНН із посиланням на Reuters.
Mars запропонував 36 мільярдів доларів за придбання виробника Pringles Kellanova (KN) і має намір подолати перешкоду, отримавши безумовне схвалення антимонопольного законодавства Європейського Союзу
Ця масштабна угода об’єднає під одним брендовим дахом всесвітньо відомі M&Ms, Snickers і Whiskas разом із Pringles, Pop-Tarts та Kellogg’s. Американська влада вже схвалила злиття без будь-яких обмежень.
Європейська комісія, яка в червні попереджала, що угода може призвести до підвищення цін і може посилити переговорну силу Mars з роздрібними торговцями, згодом визнала недостатніми правові підстави для вимоги поступок
Комісія, орган ЄС з питань конкуренції, відмовилася від коментарів, як і Mars та Kellanova. Рішення ЄС щодо угоди має бути ухвалене до 19 грудня.
Згідно з даними NielsenIQ про частку ринку, Mars і Kellanova разом становили б приблизно 12% американської індустрії снеків та цукерок.
