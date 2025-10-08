Mars поглощает Pringles: рекордная сделка на $36 миллиардов приближается к финишу

Компания Mars, производитель M&Ms и Snickers, получила предварительный «зеленый свет» от ЕС на покупку Kellanova — владельца бренда Pringles. Сделка на $36 миллиардов объединит под одной крышей ведущие марки сладостей, снеков и хлопьев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Mars предложил 36 миллиардов долларов за приобретение производителя Pringles Kellanova (KN) и намерен преодолеть препятствие, получив безусловное одобрение антимонопольного законодательства Европейского Союза — сообщили три человека, непосредственно знакомые с этим вопросом.

Эта масштабная сделка объединит под одной брендовой крышей всемирно известные M&Ms, Snickers и Whiskas вместе с Pringles, Pop-Tarts и Kellogg’s. Американские власти уже одобрили слияние без каких-либо ограничений.

Европейская комиссия, которая в июне предупреждала, что сделка может привести к повышению цен и может усилить переговорную силу Mars с розничными торговцами, впоследствии признала недостаточными правовые основания для требования уступок — сообщили источники.

Комиссия, орган ЕС по вопросам конкуренции, отказалась от комментариев, как и Mars и Kellanova. Решение ЕС по сделке должно быть принято до 19 декабря.

Согласно данным NielsenIQ о доле рынка, Mars и Kellanova вместе составляли бы примерно 12% американской индустрии снеков и конфет.

Haribo отзывает свои конфеты: в Нидерландах в “Happy Cola F!ZZ” обнаружили каннабис