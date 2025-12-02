$42.340.08
Ексклюзив
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 4250 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 9460 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00 • 40054 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 44396 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 56885 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 47727 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44009 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34423 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28988 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Російський диктатор володимир путін заявив про необхідність створення зони безпеки вздовж кордону з Україною. Військовий аналітик Іван Ступак не виключив, що це інформаційний маневр.

Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні

Російський диктатор володимир путін на нараді з військовими, напередодні,  заявив про необхідність "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною". Детальніше про те, що означає заява путіна та які політичні наслідки матиме це рішення, розповів кореспондентці УНН військовий аналітик Іван Ступак.

Деталі

Російська ідея створення "зони безпеки" не нова: вона звучить із кремля вже не перший рік і кожного разу подається під іншим "соусом". Наприклад, раніше згадувалась так звана "санітарна зона", а також "буферна зона".  На думку експерта, чергове повернення до цієї теми свідчить не стільки про військову логіку, скільки про інформаційні потреби російської влади. Адже такі "буфери" у сучасних війнах виглядають абсурдними.

"Зона безпеки" - вона б працювала в часи XVII, XVIII століття, можливо, навіть у Першу світову. Зараз сенсу вона не має. Озброєння настільки далекобійне, що ця зона повинна бути вглиб хоча б на 300-400 кілометрів. Або він не розуміє, про що говорить, або це спроба надати новий сенс старій війні

- каже Іван Ступак.

Річ у тім, що таке рішення російського диктатора, зі слів експерта, дозволяє кремлю подавати власну агресію як оборонні дії, що вже стало типовою схемою російської політики. Замість прямого визнання окупаційних намірів, каже військовий аналітик, москва пояснює свої дії потребою "захищати своїх громадян" і транслює вигідний образ як всередині країни, так і для частини міжнародної авдиторії. Подібні формулювання створюють інформаційний туман, у якому будь-яку ескалацію можна видати за вимушений крок, вказав експерт.

"Тобто це ж можна з різних боків грати. "Ми не воюємо, ми створюємо пояс безпеки… Ми не агресори, ми просто за безпеку своєї країни". Це підміна термінів і маніпуляція", - пояснює військовий аналітик.

Також, зі слів експерта, не виключено, що вкидання теми "зони безпеки" може бути частиною ширшої стратегії виснаження українських резервів. російський диктатор путін доручив цю ініціативу угрупованню "Північ" - військове формування, яке діє на Сумському, Харківському та частково Чернігівському напрямках.

"Вони розуміють, що у нас сил не вистачає і змусити нас розтягнути всі наші резерви вздовж лінії розмежування по всьому кордону - це орієнтовно ще кілометрів 500. І таким чином у нас не вистачає сил на оборону Покровська, Гуляйполе і так далі. Тобто це, в принципі, так само може бути з такою стратегією", - наголошує експерт. 

Військовий аналітик каже, що справжні ризики визначатимуть не гучні слова, а реальні дані української розвідки. Якщо на кордоні справді накопичуються значні російські сили, тоді заяви можуть свідчити про підготовку до наступальних дій. Якщо ж скупчення військ немає, то це черговий інформаційний маневр.

"Тут повинні сказати останнє слово наші розвідники. Якщо вони скажуть, що так, дійсно, Сумська, Чернігівська область, і там, наприклад, 10-20 тисяч росіян, то тоді загроза є. А якщо вони кажуть: "Та ну ні, там глухо, там в них особливо нікого немає", то немає за що переживати. Тоді це заява заради заяви. Тобто тут військові ще повинні проаналізувати наперед загрози." - підсумував Іван Ступак.

Доповнення

Напередодні володимир путін заявив про намір створити "зону безпеки" вздовж кордону з Україною. Він також повідомив про нібито успіхи російських військ на фронті та контроль над кількома населеними пунктами. 

Раніше, у травні цього року, путін заявив про створення "буферної зони" вздовж кордонів з Україною.  

А в 2024 році путін висловив концепцію можливого створення "санітарної зони".

Алла Кіосак

