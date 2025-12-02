Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе

Российский диктатор владимир путин на совещании с военными накануне заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной". Подробнее о том, что означает заявление путина и какие политические последствия будет иметь это решение, рассказал корреспондентке УНН военный аналитик Иван Ступак.

Детали

Российская идея создания "зоны безопасности" не нова: она звучит из кремля уже не первый год и каждый раз подается под другим "соусом". Например, ранее упоминалась так называемая "санитарная зона", а также "буферная зона". По мнению эксперта, очередное возвращение к этой теме свидетельствует не столько о военной логике, сколько об информационных потребностях российской власти. Ведь такие "буферы" в современных войнах выглядят абсурдными.

"Зона безопасности" - она бы работала во времена XVII, XVIII века, возможно, даже в Первую мировую. Сейчас смысла она не имеет. Вооружение настолько дальнобойное, что эта зона должна быть вглубь хотя бы на 300-400 километров. Либо он не понимает, о чем говорит, либо это попытка придать новый смысл старой войне - говорит Иван Ступак.

Дело в том, что такое решение российского диктатора, по словам эксперта, позволяет кремлю подавать собственную агрессию как оборонительные действия, что уже стало типичной схемой российской политики. Вместо прямого признания оккупационных намерений, говорит военный аналитик, москва объясняет свои действия необходимостью "защищать своих граждан" и транслирует выгодный образ как внутри страны, так и для части международной аудитории. Подобные формулировки создают информационный туман, в котором любую эскалацию можно выдать за вынужденный шаг, указал эксперт.

"То есть это же можно с разных сторон играть. "Мы не воюем, мы создаем пояс безопасности… Мы не агрессоры, мы просто за безопасность своей страны". Это подмена терминов и манипуляция", - объясняет военный аналитик.

Также, по словам эксперта, не исключено, что вброс темы "зоны безопасности" может быть частью более широкой стратегии истощения украинских резервов. Российский диктатор путин поручил эту инициативу группировке "Север" - военному формированию, которое действует на Сумском, Харьковском и частично Черниговском направлениях.

"Они понимают, что у нас сил не хватает и заставить нас растянуть все наши резервы вдоль линии разграничения по всей границе - это ориентировочно еще километров 500. И таким образом у нас не хватает сил на оборону Покровска, Гуляйполя и так далее. То есть это, в принципе, так же может быть с такой стратегией", - подчеркивает эксперт.

Военный аналитик говорит, что настоящие риски будут определять не громкие слова, а реальные данные украинской разведки. Если на границе действительно накапливаются значительные российские силы, тогда заявления могут свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям. Если же скопления войск нет, то это очередной информационный маневр.

"Здесь должны сказать последнее слово наши разведчики. Если они скажут, что да, действительно, Сумская, Черниговская область, и там, например, 10-20 тысяч россиян, то тогда угроза есть. А если они говорят: "Да ну нет, там глухо, там у них особо никого нет", то не за что переживать. Тогда это заявление ради заявления. То есть здесь военные еще должны проанализировать наперед угрозы", - подытожил Иван Ступак.

Дополнение

Накануне владимир путин заявил о намерении создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Он также сообщил о якобы успехах российских войск на фронте и контроле над несколькими населенными пунктами.

Ранее, в мае этого года, путин заявил о создании "буферной зоны" вдоль границ с Украиной.

А в 2024 году путин высказал концепцию возможного создания "санитарной зоны".