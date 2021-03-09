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Маловідомі факти про Шевченка: посольство США поділилося відео

Київ • УНН

 • 45782 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. До 207-го дня народження українського поета Тараса Шевченка посольство Сполучених Штатів поділилося маловідомими фактами про його зв’язки зі США, передає УНН.

Цитата:

“Чи знали ви, що Тарас Шевченко дружив з афроамериканським актором Арйою Олдріджем? Вони познайомились у Петербурзі, куди Айра приїхав з гастролями у 1858 році. Не знаючи спільної мови, Тарас і Айра спілкувались за допомоги мистецтва, і, кажуть, їм це добре вдавалось. У 2014 році випускниця програми ім. Фулбрайта Вірляна Ткач за підтримки посольства США в Україні поставила виставу "Темна ніч. Ясні зорі“ про знайомство Тараса з Айрою”, — повідомив заступник аташе з питань освіти та культури Скот Вітмор у відео, яке поширило посольство в соцмережах.

Деталі

Дипломат повідомив також, що посольство США в Україні через Фонд послів зі збереження культурної спадщини, допомогло повернути до України зі США багато листів, документів, малюнків Шевченка, а також рукописник “Кобзар” 1861 року.

З його слів, на гроші цього гранту цінні папери Тараса були відреставровані, про них було створено каталог.

“А чи знали ви, що пам’ятник великому українському поетові встановлено в столиці США — місті Вашингтон, та ще два — у штаті Нью-Йорк, а в місті Нью-Йорк, штатах Нью Джерсі, Техас, Нью-Йорк є вулиці, що носять ім’я Шевченка? Культурний та історичний зв’язок між нашими двома країнами дуже тісний, а ми раді ділитись із вами розповідями про нашу спільну історію та культуру”, — зазначив Вітмор.

Контекст

9 березня виповнюється 207 років із дня народження одного з символів Української держави — поета і прозаїка, художника і громадського діяча — Тараса Григоровича Шевченка.

Сьогодні відзначається 207-ий день народження Тараса Шевченка! Ми вшановуємо доробок цього великого українця і ділимось з вами маловідомими фактами про його зв’язки зі США. pic.twitter.com/DCPsUb47zc

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 9, 2021

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