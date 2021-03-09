Малоизвестные факты о Шевченко: посольство США поделилось видео
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. К 207-го дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко посольство Соединенных Штатов поделился малоизвестными фактами о его связях с США, передает УНН.
Цитата:
"Знали ли вы, что Тарас Шевченко дружил с афроамериканским актером Айрой Олдриджем? Они познакомились в Петербурге, куда Айра приехал с гастролями в 1858 году. Не зная общего языка, Тарас и Айра общались с помощью искусства, и, говорят, им это хорошо удавалось. В 2014 году выпускница программы им. Фулбрайта Вирляна Ткач при поддержке посольства США в Украине поставила спектакль "Темная ночь. Ясные зори" о знакомстве Тараса с Айрой", - сообщил заместитель атташе по вопросам образования и культуры Скот Уитмор в видео, которое распространило посольство в соцсетях.
Детали
Дипломат сообщил также, что посольство США в Украине через Фонд послов по сохранению культурного наследия, помогло вернуть в Украину из США много писем, документов, рисунков Шевченко, а также рукописник "Кобзарь" 1861 года.
По его словам, на деньги этого гранта ценные бумаги Тараса были отреставрированы, о них было создано каталог.
"А вы знали, что памятник великому украинскому поэту установлен в столице США - Вашингтон, и еще два - в штате Нью-Йорк, а в городе Нью-Йорк, штатах Нью-Джерси, Техас, Нью-Йорк есть улицы, носящие имя Шевченко? Культурная и историческая связь между нашими двумя странами очень тесная, а мы рады делиться с вами рассказами о нашей общей истории и культуре", - отметил Уитмор.
Контекст
9 марта исполняется 207 лет со дня рождения одного из символов украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко.
Сьогодні відзначається 207-ий день народження Тараса Шевченка! Ми вшановуємо доробок цього великого українця і ділимось з вами маловідомими фактами про його зв’язки зі США. pic.twitter.com/DCPsUb47zc— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 9, 2021