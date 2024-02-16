Макрон про безпекову угоду між Францією та Україною: підписали її на 10 років
Київ • УНН
Франція і Україна підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку. Франція зобов'язалася внести 6 млрд євро додатково на військові потреби..
Україна та Франція на 10 років підписали угоду про безпекові гарантії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції із Зеленським, передає УНН.
"Я хочу запевнити, що Франція готова до довгострокової підтримки. Ми підписали угоду на 10 років, яка буде діяти поки Україна не вступить в НАТО", - заявив Макрон.
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За його словами, Франція зобов'язалася внести 6 млрд євро додатково на військові потреби.
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