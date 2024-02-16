Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

Украина и Франция на 10 лет подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским, передает УНН.

"Я хочу заверить, что Франция готова к долгосрочной поддержке. Мы подписали соглашение на 10 лет, которое будет действовать пока Украина не вступит в НАТО", - заявил Макрон.

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По его словам, Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.

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