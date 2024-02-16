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Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 20:40  •  11335 просмотра

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Франция и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.

Украина и Франция на 10 лет подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским, передает УНН.

"Я хочу заверить, что Франция готова к долгосрочной поддержке. Мы подписали соглашение на 10 лет, которое будет действовать пока Украина не вступит в НАТО", - заявил Макрон.

Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году16 февраля 2024, 19:46 • 15908 просмотров

По его словам, Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.

Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной16 февраля 2024, 19:39 • 13540 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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Макрон про безпекову угоду між Францією та Україною: підписали її на 10 років
Macron on the security agreement between France and Ukraine: it was signed for 10 years
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