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Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 19:46  •  6625 просмотра

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Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.

В двустороннем соглашении по безопасности, только что подписанном Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, Франция обязуется выделить "до 3 миллиардов евро" дополнительной военной помощи Украине в 2024 году, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Париж оценивает свою поддержку в 1,7 миллиарда в 2022 году и 2,1 миллиарда в 2023 году.

Ранее

В Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.

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Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.

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Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

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Подготовка к достройке энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена, сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Подготовка к запуску энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена - Энергоатом

Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.

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Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

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россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.

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У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов

Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления

Россияне понесли наибольшие за неделю потери личного состава - около 5 000 военнослужащих - при попытке отбить Авдеевку у украинских сил.

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Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления

Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке

Военные прячутся от постоянных вражеских обстрелов в подвалах завода "Коксохим" в осажденной Авдеевке, где от регулярных обстрелов обваливается потолок, а медики стабилизируют раненых.

Война •   •  12205 просмотра
Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

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Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии

Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

Жителя Ривне подозревали в изнасиловании 15-летней школьницы, с которой он познакомился в Интернете и отвез в безлюдную местность, несмотря на ее сопротивление.

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Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

В Авдеевке ситуация очень сложная - СНБО

Секретарь СНБО отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизнь украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.

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В Авдеевке ситуация очень сложная - СНБО