Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

В двустороннем соглашении по безопасности, только что подписанном Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, Франция обязуется выделить "до 3 миллиардов евро" дополнительной военной помощи Украине в 2024 году, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Париж оценивает свою поддержку в 1,7 миллиарда в 2022 году и 2,1 миллиарда в 2023 году.

Ранее

В Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности.