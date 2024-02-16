Франція анонсує до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у 2024 році
Київ • УНН
Франція обіцяє виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні у 2024 році в рамках нової угоди про безпеку, підписаної Макроном і Зеленським.
У двосторонній безпековій угоді, щойно підписаній Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським, Франція зобов’язується виділити "до 3 мільярдів євро" додаткової військової допомоги Україні в 2024 році, передає УНН із посиланням на BFMTV.
Париж оцінює свою підтримку в 1,7 мільярда у 2022 році та 2,1 мільярда у 2023 році.
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У Парижі президенти України та Франції - Володимир Зеленський та Еммануель Макрон - підписали двосторонню безпекову угоду.