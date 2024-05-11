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Макрон натякає на збільшення допомоги ЄС для України, а також поставки техніки

Макрон натякає на збільшення допомоги ЄС для України, а також поставки техніки

Київ • УНН

 • 52352 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість збільшення допомоги ЄС Україні, включаючи постачання більшої кількості обладнання, і попередив, що якщо росія зайде занадто далеко, європейці повинні бути готові діяти.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував можливість посилення допомоги Україні від ЄС, а також доставку техніки, передає УНН із посиланням на Le Progres.

Деталі

Як пише видання, Макрон підтверджує, що "ми воювати не будемо", але пояснює свої заяви про можливе введення військ в Україну.

"У якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити росію від подальшого просування, тому що в Україні верховенство права також поставлено на карту, і якщо ми дозволимо цьому статися в Україні, це буде закон найсильнішого", – пояснює він. 

Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося робити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти щоб переконати їх 

– додає він.

Додамо

Крім того, у своєму 16-хвилинному відео Макрон також висловлює бажання піти далі в деяких європейських питаннях, включно з обороною. Він каже, що "за" "створення європейської оборонної спроможності, сил швидкого втручання чисельністю 5000 осіб, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян під час дуже серйозної операції", а також "проведення спільних навчань серед європейців".

Макрон зробив нове попередження для москви11.05.24, 14:57 • 57177 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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