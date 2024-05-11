Макрон натякає на збільшення допомоги ЄС для України, а також поставки техніки

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував можливість посилення допомоги Україні від ЄС, а також доставку техніки, передає УНН із посиланням на Le Progres.

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Як пише видання, Макрон підтверджує, що "ми воювати не будемо", але пояснює свої заяви про можливе введення військ в Україну.

"У якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити росію від подальшого просування, тому що в Україні верховенство права також поставлено на карту, і якщо ми дозволимо цьому статися в Україні, це буде закон найсильнішого", – пояснює він.

Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося робити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти щоб переконати їх