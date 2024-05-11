Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал возможность усиления помощи Украине от ЕС, а также доставку техники, передает УНН со ссылкой на Le Progres.

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Как пишет издание, Макрон подтверждает, что "мы воевать не будем", но объясняет свои заявления о возможном вводе войск в Украину.

"В какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить россию от дальнейшего продвижения, потому что в Украине верховенство права также поставлено на карту, и если мы позволим этому произойти в Украине, это будет закон сильнейшего", - объясняет он.

Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся делать в ближайшие недели, доставляя больше оборудования украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать чтобы убедить их - добавляет он.

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Кроме того, в своем 16-минутном видео Макрон также выражает желание пойти дальше в некоторых европейских вопросах, включая оборону. Он говорит, что "за" "создание европейской оборонной способности, сил быстрого вмешательства численностью 5000 человек, которые могут быть развернуты для защиты наших граждан во время очень серьезной операции", а также "проведение совместных учений среди европейцев".

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