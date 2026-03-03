Майже весна: якою буде погода в Україні 3 березня

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 34458 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 45011 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 33568 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 33395 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 31969 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17145 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17507 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16959 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37874 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17912 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 9090 перегляди
Сили ППО працюють у Києві та області2 березня, 20:08 • 9000 перегляди
Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти2 березня, 21:04 • 8256 перегляди
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 10588 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну23:37 • 11142 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 17850 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 34451 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 35544 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 42354 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37872 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 9178 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 17756 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 22273 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 22833 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 80478 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Майже весна: якою буде погода в Україні 3 березня

Київ • УНН

 • 640 перегляди

У вівторок, 3 березня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Майже весна: якою буде погода в Україні 3 березня

У вівторок, 3 березня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, місцями очікується невеликий дощ, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів. Вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря +2°...+4°.

Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня01.03.26, 19:51 • 70393 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні