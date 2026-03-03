Майже весна: якою буде погода в Україні 3 березня
Київ • УНН
У вівторок, 3 березня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.
У вівторок, 3 березня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, місцями очікується невеликий дощ, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів. Вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря +2°...+4°.
