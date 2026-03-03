Почти весна: какой будет погода в Украине 3 марта
Киев • УНН
Во вторник, 3 марта, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.
Детали
По информации синоптиков, местами ожидается небольшой дождь, лишь в большинстве западных, ночью и в восточных областях без осадков. Утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха +2°...+4°.
