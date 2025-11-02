Майже тисяча солдатів та 348 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу
Київ • УНН
1 листопада російські війська втратили 940 солдатів та 348 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно становлять 1143670 осіб.
За добу 1 листопада російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів та 348 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1143670 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11316 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23525 (+4)артилерійських систем ‒ 34162 (+25)
- РСЗВ ‒ 1534 (0)
- засоби ППО ‒ 1235 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 77052 (+348)
- крилаті ракети ‒ 3917 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66290 (+121)
- спеціальна техніка ‒ 3987 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що концентрація ворожих БпЛА зростає, при цьому кіл-зона сягнула 20 км.
"Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"31.10.25, 17:34 • 4814 переглядiв